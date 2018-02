MC-klubben har hovedbase i Hässleholm i Sør-Sverige, og er en frykta MC-klubb i landet på bakgrunn av voldsepisoder. Én-prosent-klubber definerer seg ofte ut av både det etablerte samfunnet og de lovlige motorsykkelklubbene. De følger i hovedsak egne lover og regler.

For noen uker siden ble det avdekka en underavdeling i Norge. Dette skjedde etter at politiet måtte håndtere en sak om kidnapping og vold i Haugesund. Saken viste seg å være et gjengoppgjør.

Det var helga for tre uker siden at en mann kontakta politiet i Haugesund og fortalte at han var kidnappet, ranet og skadet. Seks menn ble siktet i saken og framstilt for varetektsfengsling.

Mannen skal ha blitt flyttet fra sted til sted, og blitt utsatt for vold. Han ble kjørt til sykehuset med kuttskader som måtte sys.

Internt gjengoppgjør avslørte klubben

Politiet har tidligere vært svært sparsomme med opplysninger om kidnappingssaken, men bekrefter nå at både de seks siktede og offeret tilhører MC-klubben La Familia.

– Vi følger utviklingen nå med argusøyne og vil ta i bruk alle mulige virkemiddel for å hindre La Familia MC å få fotfeste, sier seksjonsleder Torbjørn Nervik i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Gisle Jørgensen

– Episoden for drøye tre uker var et internt oppgjør i La Familia MC. Klubben er ny for oss og vi ønsker å bekjempe etableringen av denne avdelingen i Haugesund med nebb og klør, sier Nervik.

– Hvorfor det?

– Fordi en-prosent-klubber har vist seg å være tett tilknyttet organisert kriminalitet, og slik virksomhet ønsker vi ikke her, sier Nervik.

I 2010 avslørte NRK at Outlaws var i ferd med å etablere seg i Haugesund med underavdelingen Black Pistons. Samtidig markerte erkerivalen Hells Angels seg i byen. Politiet og Haugesund kommune iverksatte da en rekke tiltak for å hindre etableringen.

I de siste årene har det ikke vært noen én-prosent-klubb i byen. I Rogaland har den lignende MC-klubben Satudarah fått fotfeste.

Innrømmer medlemskap

Advokat Thor Arne Reitan representerer en av de seks mennene som er siktet for kidnapping og grov vold.

– Min klient innrømmer at han er medlem av underavdelingen, men sier at han ønsker å komme seg ut av klubben. Han var sammen med flere andre lokale medlemmer på besøk i den svenske klubben i høst.

Advokat Thor Arne Reitan sier hans klient ønsker å komme seg ut av La Familia MC. Foto: Gisle Jørgensen

– Hva har han forklart om episoden som førte til fengslingen?

– Han har forklart politiet at han var til stede, men at han ikke visste hva som skjedde. Da han ble klar over hendelsen, prøvde han å avverge dette, sier Reitan.

Uten motorsykkel og MC-lappen

Etter det NRK kjenner til skal ingen av medlemmene i Haugesund foreløpig verken ha motorsykkel eller førerkort for MC. Det kan være en av grunnene til at etableringen av klubben har gått under radaren for politiet inntil de ble varslet om mishandlingen av fornærmede i saken.

Alle de seks siktede er varetektsfengslet og politiet kommer til å be om forlengelse av varetekten i neste uke. Hovedforhandlingene i Haugaland tingrett er berammet til midten av april i Haugaland tingrett.

– Dette er en sak vi ser alvorlig på og ønsker å holde de siktede i varetekt til rettssaken starter, sier Nervik.