En person til sykehus etter trafikkuhell

En lastebil og en personbil har vært involvert i et trafikkuhell på riksvei 44 ved Børarholen i Time kommune. Sjåføren i personbilen fraktes med ambulanse til Stavanger Universitetssjukehus for sjekk, melder politiet. Skadeomfanget er ukjent, men vedkommende er ved bevissthet. De involverte kjøretøyene står nå utenfor veibanen og veien er åpen for trafikk. Politiet har jobbet på stedet med etterforskning, men er nå ferdige der.