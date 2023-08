En person til legevakt etter brann i Haugesund

Brannmannskap fra Haugesund stasjon har rykket ut på melding om en bygningsbrann på Halvardstunet i Haugesund.

Klokka 17.58 melder de at brannen er under kontroll. En person som var på stedet blir tatt med til legevakt for en sjekk, skriver Sør-Vest politidistrikt på X/Twitter.