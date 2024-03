En person sendt til sjukehus i Sola. Politiet leter etter to gjerningsmenn

En person er fraktet til sykehus etter en krangel mellom flere personer i Sola kommune. Politiet har søkt med drone og hund etter to personer etter hendelsen.

Mannen er fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang, opplyser Sørvest politidistrikt.

Politiet rykket like før midnatt ut etter melding om en hissig mann og krangel mellom personer utenfor en privat adresse i Sola – da var det sett det som mulig kunne være en kniv og en jernstang.

Bevæpnet politi ble sendt og kom raskt i kontakt med to personer på stedet, en kvinne og en mann. Mannen blør fra hodet, skriver politiet på X /Twitter.

Det er ikke kjent om skadene har oppstått som et resultat av at han skallet hodet i en bil, eller om har blitt utsatt for vold fra andre. Mannen ble sendt til sykehus med uvisst skadeomfang.

Ved 3.30-tiden opplyser politiet at de leter etter to personer som skal ha vært på stedet da mannen ble skadd, og at de har blitt søkt både med politihund og drone. Da hadde søket ikke gitt resultat.