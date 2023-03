Siktelsen går på grov kroppsskade med døden til følge og likskjending, informerer politiet i en pressemelding.

– Klienten min erkjenner ikke straffskyld. Han stiller seg helt uforstående, sier mannens forsvarer, Erik Lea til NRK.

Ifølge TV2 er mannen varetektsfengslet i fire uker. To av disse er i full isolasjon.

Politiet har siden Simonsen ble funnet død i sitt hjem i Skudeneshavn 20. februar etterforsket saken som et mistenkelig dødsfall.

Erik Lea er den siktede mannens forsvarer. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Har vært gjennom fire avhør

Fengslingsmøtet startet klokken 12 fredag i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Det var lukkede dører i retten, og alle dokumenter i saken er klausulert.

Forsvarer Lea er imidlertid ikke imponert av bevisene.

– De var ikke imponerende, for å si det slik, sier Lea til NRK.

Den siktede mannen har gitt tre avhør som vitne i saken, og ett avhør etter at han ble siktet i går, ifølge Lea.

Den avdødes bolig var sperret av og hadde vakthold i lang tid etter at Espen Simonsen ble funnet død. Onsdag opplyste imidlertid politiinspektør Unni Byberg Malmin at det ikke lenger var vakthold ved boligen. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Varetektsfengslet

Politiinspektør Unni Byberg Malmin ønsker ikke på nåværende tidspunkt å gi ytterligere opplysninger om mannen som er siktet, men han ble framstilt for varetektsfengsling i fire uker i Haugaland og Sunnhordland tingrett fredag.

– Vi har begjært siktede varetektsfengslet i fire uker med restriksjoner, sier Byberg Malmin.

Politiet har etterforsket saken bredt siden Simonsen ble funnet død.

– Vi har gjennomført en omfattende etterforskning både teknisk og taktisk, og det er det samlede etterforskningsmateriale som nå har ført til at vi har siktet en mann, sier Byberg Malmin.

Politiinspektør Unni Byberg Malmin. Foto: Odin Omland / NRK

Det var Haugesunds Avis som først omtalte siktelsen.

Politiet meldte 2. mars at skadene som ble funnet på Simonsens kropp ikke er selvpåførte. Den 9. mars sa Byberg Malmin at en alternativ hypotese er at han ble utsatt for likskjending.

Flere vitner i saken

Politiet venter fremdeles på den endelige obduksjonsrapporten.

– Vi ønsker ikke å si noe om hvilke skader dette er, men politiet mener avdøde er påført skader både før og etter hans død, sier Byberg Malmin.

Det har så langt blitt avhørt rundt 75 vitner i saken.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på hva vitner har forklart. Vi vil også gjennomføre ytterligere vitneavhør, sier Byberg Malmin.