En person knivstukket i Stavanger – Politiet jakter gjerningspersoner

Knivstikkingen skjedde i Verksgata i Stavanger sentrum. Fornærmede var bevisst før transport til Stavanger universitetssjukehus, men politiet melder at tilstanden er ukjent. Mannen skal ha fått minst ett knivstikk.

Ingen er foreløpig pågrepet for knivstikkingen. Politiet fikk melding om knivstikkingen klokken 07.12.

Politiet jakter nå to gjerningspersoner. Begge skal være menn. Den ene var iført en hvit hettegenser. Og en av dem haltet da han forlot stedet. Det skal ikke være noen relasjon mellom mennene og offeret.

– Politiet var kjapt på stedet. Vi har opplysninger om at to gjerningsmenn skal ha løpt fra stedet i retning Verven. Det skal være to menn, begge skal være cirka 180 cm høye og ha tynn kroppsbygning, sier Toralv Skårland, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Knivstikkingen skjedde i området rundt Hurtigbåtterminalen i Stavanger. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Flere personer som var på vei til jobb, så hendelsen og avhøres nå av politiet.

Like ved Verksgata ligger hurtigbåtterminalen i Stavanger. Ferjeselskapet Norled melder på sine nettsider at hurtigbåten til Buøyene er 20 minutter forsinket på grunn av en hendelse på kaien.

Politiet opplyser at de er i området med alt disponibelt mannskap.

– Har noen opplysninger i saken kan de kontakte politiet på 02800, sier operasjonslederen.