Én omkom i trafikkulykke på Karmøy

Meldinga om ulykka kom til politiet litt etter klokka 09 tirsdag. Ulykka skjedde nord for avkjøringa til Bygnesvegen, som ligger nord for Kopervik, men sør for T-forbindelsen.

Det er køer i området.

Føreren av personbilen, en mann i 30-åra, omkom i ulykka, opplyser politiet til NRK. Han ble bekrefta omkommet på stedet.

En mann i 30-åra omkom i trafikkulykken som skjedde ved Bygnes på Karmøy. Foto: Tipser

Føreren av lastebilen står det etter forholdene bra til med, ifølge politiet.

For personbiler er det omkjøring via fylkesvei 851 Sundvegen, som ikke anbefales for større kjøretøy på grunn av veiarbeid, opplyser Statens vegvesen.

I midten av februar skjedde ei dødsulykke i nesten samme område.

