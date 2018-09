Én kranbil velter i uka: – Skremmende

Politiet vil foreløpig ikke si hva som var årsaken til at en kranbil veltet på Domkirkeplassen i Stavanger sentrum 4. september. Kranen deiset i bakken kun centimeter fra torghandler Ola Dale. Det var ren flaks at ingen ble drept eller skadet.

Men slike ulykker er vanlige i Norge, skal vi tro kranekspert Bjarne Roland.

– Vi regner med at det velter cirka én lastebilkran i uka. Når det gjelder store havarier som den i Stavanger, er det kanskje 10–12 i året, sier kraneksperten, som også er styremedlem i Kranteknisk forening.

– Hva synes du om det?

– Det er skremmende.

Bjarne Roland er styremedlem i Kranteknisk forening, og driver eget rådgivings- og granskingsfirma for kranbiler. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Det finnes ikke noe skikkelig statistikk over antall kranvelt i Norge, heller ikke hos Arbeidstilsynet (Atil). Grunnen er at bare et fåtall kranveltulykker blir meldt inn til myndighetene.

– De fleste veltene blir dysset ned og blir ikke pratet om i det hele tatt. Dette gjelder tilfeller der kranbiler kjører i bruer eller legger seg litt på siden, uten at det blir ødelagt for mye, sier Roland, som også driver eget rådgivings- og granskingsfirma for kranbiler.

– Burde vært avsperret

Roland ønsker ikke å uttale seg om kranvelten i Stavanger sentrum fordi han ikke kjenner godt nok til saken. Kraneksperten synes imidlertid det er flere ting som «skurrer» når han ser bildene fra Domkirkeplassen.

– Det er skremmende at de løfter på et sånt sted uten at hele området blir avsperret, sier Roland.

Driftssjef Terje Unhjem i Sviland Transport, selskapet eier bilen som veltet i Stavanger, ønsker ikke å uttale seg før politiets og Atils undersøkelser er ferdige.

Det var ren flaks at ingen mennesker ble drept eller skadet da en kranbil veltet på den folksomme Domkirkeplassen i Stavanger sentrum 4. september. Flere mennesker oppholdt seg rundt denne torgboden da bilen veltet. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Roland vet altså ikke hva som har skjedd i Stavanger, men sier at det generelt er to årsaker til at en kran velter: nemlig manipulering av sikkerhetssystemet og at grunnforholdene svikter.

Alle kraner har et sikkerhetssystem som forhindrer at krana belastes for mye eller brukes feil. Dette systemet skal også forhindre at kranføreren lar være å ta ut støttebeina.

– Må prioritere

Roland mener politiet og Atil gjør et for dårlig arbeid i å forhindre slike ulykker. Han påpeker at regelverket på området er bra, men at det må gjøres noe med håndhevelsen.

– De er tannlause, sier han.

– Først og fremst er det Arbeidstilsynet som må gå aktivt ut og prioritere dette.

Ifølge Roland er avgjørende at politiet og Atil får med seg uavhengige spesialister under granskingen av en ulykke, som Statens havarikommisjon for transport.

Vurderer ekstern gransking

Men i Stavanger er dette foreløpig noe som politiet kun vurderer.

– Vi ser om det blir behov for eksterne granskere først etter at de involverte har fått lov til å uttale seg, sier politiadvokat Erik W. Rand ved Sør-Vest politidistrikt.

Han ønsker ikke å uttalelse seg mer inngående om etterforskningen, og hva politiet har funnet ut til nå.

– Vi forbereder avhør av de involverte, sier Rand.

Erik W. Rand, politiadvokat ved Sør-Vest politidistrikt. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Politiadvokaten sier han ikke kan uttale seg på vegne av hele Politi-Norge, men at de i alle fall tok ulykken i Stavanger på alvor.

– I denne saken reiste politiet ut umiddelbart med etterforsker og krimtekniker, så blir det arbeidet tatt med videre i etterforskninga, sier Rand.

Avdelingsdirektør i Atil, Monica Seem, kjenner seg heller ikke igjen i kritikken fra Roland.

– Arbeidstilsynet jobber risikobasert og følger opp næringer som har høy risiko for ulykker – dette gjelder også ulykker hvor løfteutstyr er involvert. Ulykkesforebygging er blant annet et sentralt tema i vår aktivitet i bygg- og anleggsnæringen, sier hun.