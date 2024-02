En halv milliard i overskudd for fylkeskommunen

Rogaland fylkeskommune fikk et overskudd for i fjor på 534 millioner kroner. Det er et bedre resultat enn forventet skriver fylkeskommunen selv. Det er økte skatteinntekter på slutten av året som gjorde at overskuddet ble større enn budsjettert.

– Dette er positivt, og gir oss noe bedre forutsetninger på vei inn i en krevende økonomiplanprosess for perioden 2025–2028, sier fylkesdirektør Gunn Claire Westad.