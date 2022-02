En dødsulykke i Equinor i fjor

Tallet på alvorlige hendelser i Equinor har aldri vært lavere enn i 2021, melder selskapet i en pressemelding.

I fjor var det en dødsulykke, der en ansatt på et tankskip som var i oppdrag for Equinor i USA falt over bord og druknet.

Det ble registrert 12 olje- og gasslekkasjer i fjor – en av lekkasjene skjedde ved Mongstad-anlegget i juli i fjor som kunne ha ført til en stor ulykke.