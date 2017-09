En av tre får ikke svar på krisetelefon

– Vi har samtaler med folk som er ensomme. Flere er deprimerte og tenker på selvmord. Noen av dem som ringer har vært utsatt for overgrep. At mange ikke får svar fra oss, gjør at jeg mister nattesøvnen.

Håkon Faarlund Hetland i Kirkens SOS. Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

I Stavanger jobber Håkon Faarlund Hetland som konsulent i organisasjonen Kirkens SOS. De har den mest brukte krisetelefonen i landet. I fjor kom det over 262.000 henvendelser på landsbasis.

– Bak hvert av disse anropene er det et behov. Mange som ringer til oss får ikke svar på sine behov, sier Hetland.

Om lag en av tre av alle henvendelser i fjor ble ikke besvart. Det var fullt på linjene.

«Alle våre medarbeidere sitter fortsatt i samtale. Vi vil svare deg så snart vi kan.», lyder beskjeden på telefonen.

Hjelp for barn og unge

Situasjonen er tilsvarende i Røde Kors sitt hjelpetilbud for barn og unge «Kors på halsen». Rundt 60 prosent av alle henvendelser ble besvart i fjor. Rundt en tredel av alle henvendelser går tapt.

Leder av "Kors på halsen", Nelli Kongshaug. Foto: Hanne Kari Fossum / NRK

Langt flere barn enn tidligere, tar kontakt. Mange på telefon, men i stadig større grad velger de unge å få hjelp via chat.

– Vi opplever at mange barn og unge foretrekker den kanalen. Det er også her køen er lengst, og svarprosenten lavest, forteller Nelli Kongshaug, leder for «Kors på halsen».

Chat-tjenesten har gitt muligheter til å hjelpe dem som kanskje ikke tør å ringe, men det tar også mer tid for de frivillige å gi gode råd.

– Det vi får snakket om på en 15 minutter lang telefonsamtale, kan vi bruke 40–50 minutter på ved å chatte, forteller Kongshaug.

Her kan du snakke med et medmenneske Ekspandér faktaboks Kirkens SOS: Telefon 22 40 00 40 (døgnåpen krisetelefon for alle)

SOS-chat (man-fr. kl. 18.30-22.30)

SOS-melding (garantert svar innen 24 timer) Røde Kors – Kors på halsen (for deg under 18 år): Telefon 800 333 21 (man-fr. kl. 14-20)

Diskusjonsforum

Kors på halsen-chat (man-fr. kl. 17-20)

Send melding (svar innen tre dager) Mental Helse: Hjelpetelefon 116 123

Melding/forum: sidetmedord.no

Arbeidslivstelefon 225 66 700 (om temaer som angår jobb)

Kameratstøtte.no (et tilbud til soldater, veteraner og deres familier) Alarmtelefonen for barn og unge; Telefon 116 111 (nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for barn og unge som lever under slike vilkår kan også ringe)

Barnevernsvakten Barneombudet: Telefon: 22 99 39 50 (ukedager kl. 9-15) Spør om helse på Klara klok: Barn og unge kan også sende spørsmål til helsepersonell på Klara-Klok.no. Bekymringstelefonen Voksne for Barn: Telefon 810 03 940 Krisetelefon for menn: Telefon 22 48 03 80 (døgnåpent) Krisetelefon for kvinner Telefon 22 48 03 80 (døgnåpent) Rådgivning om spiseforstyrrelser: Telefon 948 17 818 Infotelefon om tvangsekteskap: Telefon 815 55 201 (ma.-fr. 11-20) Hjelpelinjen for spilleavhengige: Telefon 800 800 40 Ungdomstelefonen til Gaysir: Telefon 810 00 277 (sø. – fr. kl. 18-22). Spørsmål knyttet til seksualitet, legning og identitet. Les mer. Wandasenteret (for barn av alkoholikere): Telefon 75 54 04 04 (Ma., on., to., fr., sø. 18-21, lø. 19 -23. Ti. stengt). Mer om Wandasenteret. Politiet: Her kan du varsle om seksuell utnyttelse av barn og annen alvorlig kriminalitet: TipsKripos.no

Etterlyser frivillige

For å møte behovet er begge organisasjonene i langt større grad avhengig av flere frivillige.

– Vi er takknemlige for alle som er med og har en tjeneste, men vi trenger flere frivillige for å dekke alle vaktene vi har, forteller Hetland i Kirkens SOS.

Stavanger er ett av stedene der organisasjonen har mistet flere frivillige dette året. Til høsten settes det opp kurs for folk som vurderer gå inn i en frivillig tjeneste med å besvare telefoner.

I Røde Kors har de for tiden 200 frivillige i Oslo-området.

– På grunn av antall henvendelser, som øker hver måned, har vi et stort behov for flere frivillige, sier Kongshaug.