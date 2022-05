Emma er kåret til månedens dialogstemme

Emma Ingebrigtsen fra Haugesund har fått utmerkelsen «månedens dialogstemme» for april av Nobels Fredssenter. Emma Ingebrigtsen ble kjent da hun opprettet en russegruppe for alle på Haugalandet. I begrunnelsen står det blant annet: Dette er modig gjort blant jevnaldrende som ikke alltid tør å heve stemmen i frykt for å skille seg ut.