– Jeg er glad i å teste hva jeg tåler, og dette blir den ultimate testen på hvor dypt jeg kan grave.

Emil Vatne (21) møtte NRK ved avreise. Festet et reservehjul. Nesten 500 kilometer vil slite på farkosten.

21-åringen, som nå bor og studerer i Oslo, har en plan om å komme i mål hos foreldrene på Nærbø i Rogaland innen fjorten dager.

– Alle synes det er et veldig ambisiøst prosjekt, men de fleste er litt skeptiske. Jeg får bare stole på at jeg har gjort gode nok forberedelser, sier han.

Ferden går fra Oslo, via Drammen og videre på E134 over fjellet til Jæren.

Mye støtte langs veien

Fredag kom han seg til Hokksund, en strekning på nær 70 kilometer.

– Jeg var ganske sliten, og sov i ti timer i hengekøye på Hokksund camping natt til lørdag, sier Vatne.

Han merker at mange har fått med seg reportasjen om turen i Dagsrevyen fredag.

– Mange tuter, og noen tilbyr både mat og vann. En inviterte meg inn på lunsj, så folk er veldig greie.

Emil Vatne kom til Kongsberg lørdag kveld. Foto: privat

Målet er å sove ute. Det viktigste Vatne har med seg er derfor hengekøye, sovepose og tarp, sånn at han har noe å ta over hodet hvis været blir ekstremt. En fiskestang skal sørge for litt kos på veien.

– Jeg er veldig fornøyd så langt, og setter pris på at bilister tar hensyn. Jeg håper det fortsetter videre.

Lørdag staket han seg videre til Kongsberg. En kortere, men desto brattere etappe. Der ble det overnatting hos slektninger på grunn av varsel om lyn og torden.

Skal forsere 4000 høydemeter

Jærbuen er født med ryggmargsbrokk, og er lam fra livet og ned.

– Jeg kommer til å få en ganske bra boost av opplevelsene på veien. Når det blir tungt må jeg bare klare å se litt forbi det og grave dypt.

Vatne vil gjerne at folk følger med på turen via hans Instagramkonto @emilvatne Foto: Skjermdump

Til vanlig driver han med kjelkehockey. Vatne var med i Paralympics i Sør-Korea for tre år siden. I VM i 2019 ble han skadet, men kom tilbake. Nylig ble det sjetteplass i VM med parahockey-landslaget.

Men 21-åringen har også erfaring med langturer.

– Jeg hadde en tur i fjor på 100 kilometer over tre dager. Det ga veldig mersmak, så nå knepper jeg det opp sju hakk, sier 21-åringen.

– Hva blir de største utfordringene på turen?

– Først og fremst det fysiske. 4000 høydemeter skal forseres. Jeg må også passe på å unngå det mest ekstreme været og kjøre litt taktisk, sier han.

Vatne har fått med seg Simen Holvik som nettopp kom fram i Lindesnes etter å ha løpt Norge på langs.

Emil Vatne møtte Gjermund Bratberg utenfor Hokksund. Han går Bergen – Oslo i tøfler. Foto: privat

Fredag møtte han Gjermund Bratberg fire kilometer fra Hokksund. Bratberg går Bergen – Oslo i tøfler til inntekt for Mongolia, som er hardt rammet av korona.

– Jeg fikk god råd og tips om hva jeg kan forvente meg med terreng og trafikk og så videre, sier Vatne.