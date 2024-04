Elsäkerhetsverket: Easee har ikke trukket anken

I forrige uke gikk Easee ut og sa at de hadde trukket rettssaken mot Elsäkerhetsverket i Sverige, og at det dermed ble salgsforbud for to av laderne deres i hele EØS.

I en pressemelding torsdag skriver imidlertid svenske Elsäkerhetsverket at Easee likevel ikke har trukket sin anke.

– 3. april sendte Easee ut en pressemelding om at selskapet hadde trukket tilbake anken. Per 10. april hadde forvaltningsretten i Karlstad enda ikke mottatt noen tilbakemelding fra Easee, skriver de.

Anken til Easee gjelder Elsäkerhetsverkets salgsforbud av ladeboksene Easee Home og Easee Charge, som trådte i kraft 14. mars i fjor.

Elsäkerhetsverket skriver derfor i pressemeldingen at de fortsatt forbereder seg til høringen i forvaltningsdomstolen 24. og 25. april.