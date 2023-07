Elsäkerhetsverket avviser ny dokumentasjon fra Easee

Svenske Elsäkerhetsverket står på sitt og mener Easee-ladere ikke kan selges i Sverige. Elsäkerhetsverket har vurdert ny dokumentasjon fra ladegiganten, men mener denne ikke er god nok fordi Easee ikke har gjort testene som kreves for å få godkjennelse. De står derfor fast på å forlenge salgsforbudet. Det kommer fram i en fersk avgjørelse som NRK har fått innsyn i.

Bakgrunnen for salgsforbudet er blant annet at ladeboksen ikke har en jordfeilbryter som oppfyller kravene til svenske myndigheter.

Etter at to av laderne til Easee fikk salgsforbud i Sverige, fikk selskapet frist til 14. juni med å levere en plan for utbedring av ladeboksane som er installerte i Sverige. Det er denne dokumentasjonen Elsäkerhetsverket nå har vurdert.

NRK har vært i kontakt med Easee, der de ikke ønsker å kommentere saken før de har satt seg skikkelig inn i avgjørelsen fra Elsäkerhetsverket.