Elleveåring bak rattet

I formiddag fikk politiet melding om bil som kom fra Kåsen i Klepp, hvor bilføreren så veldig ung ut. Etter en stund fikk politiet en ny melding Denne gangen var meldingen at bilen vinglet. Bilen ble da observert på Bryne. Bilen ble stanset av en UP-patrulje på Nærbø. Det viste seg at bilfører er en elleve år gammel gutt. Han satt på en pute og kjørte, og var alene i bilen. Gutten kjøres hjem til foreldrene. Gutten blir anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort.