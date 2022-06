Eliteserielaga overlevde cuprunden

Eliteserielaga i Rogaland sneik seg gjennom cuprunde nummer to i går kveld. Viking vann 2–1 på bortebane mot Vard i Haugesund. FK Haugesund vann 1–0 borte mot Fana. Også Bryne er vidare etter at dei på onsdag vann 3–1 over Vidar.