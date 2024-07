Elisabeth Terland har signert for Manchester United

Fotballspelar Elisabeth Terland frå Nærbø forlèt nå Brighton til fordel for Manchester United, skriv Jærbladet. Ho har signert ein toårskontrakt med klubben, med ein opsjon på at det kan bli forlenga. – Eg er stolt over å signera for Manchester United og kan nesten ikkje venta med å slutta meg til laget, kommenterer Terland i ei pressemelding som klubben har sendt ut.