Elg skoten i Stavanger

Elgen som vart sett på Hinna i Stavanger i går, vart skoten i går kveld på Jåttå. Naturforvaltar Vegard Ankarstrand i Stavanger seier til kommunen si nettside at elgen var nær både jernbane, og trafikkerte vegar og at det lett kunne bli farlege situasjonar. Elgen har truleg kome over Gandsfjorden slik det plar vere når elg kjem på bybesøk, seier han.