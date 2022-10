– Mange av oss har mistet motivasjonen, sier Tora Elisabeth Haaland Lofthus.

Hun går siste året på Skeisvang videregående skole. Neste år har hun tenkt seg videre på studier. Det samme har vennene hennes.

Tora Elisabeth Haaland Lofthus går siste året på videregående, og ønsker å ta høyere utdanning etterpå. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Nå er de livredde for at de skal gjøre det dårlig på eksamen. De vet nemlig ikke hva det vil si å ta en så omfattende prøve.

Da de gikk ut av ungdomsskolen var Norge nedstengt av pandemi. Elevene ble sendt på hjemmeskole. Eksamen ble avlyst.

– Vi er ganske mange som er stresset. Og vi våger nesten ikke snakke om ordet eksamen. Vi vet ikke hva vi går til, og vi har lyst på gode sluttkarakterer, sier Bergljot Apeland Kvæstad.

Hun vet om flere som går til psykolog.

– Men det er ikke noe vi snakker så høyt om, sier hun.

– Når folk mister både rutiner og kontakt med andre, så er det vel ikke rart at det blir mer psykiske lidelser blant unge, sier Elias Eikemo Lundh.

Flere trenger helsesykepleier

Elevene som startet på videregående skole høsten 2020 har ikke hatt noen normale skoleår. De to første var preget av pandemi. I høst kom lærerstreiken.

En rapport fra FHI viser at en frykter 14.000 elever vil få forverrede psykiske utfordringer som følge av dette. Helsesykepleier Anlaug Rasmussen har merket at flere banker på døren hennes.

– Jeg har merket en økning i henvendelser fra elevene de siste årene, sier Rasmussen.

Særlig under streiken i høst var det mange elever som kom med sine bekymringer.

Helsesykepleier Anlaug Rasmussen ved Skeisvang videregående skole. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Mange var bekymret og frustrert fordi de ikke hadde oversikt over lærestoffet sitt. Det var en del flinke elever som var bekymret for å gå glipp av pensumet. Tenkte kanskje at de skulle inn på studier hvor det er vanskelig å komme inn. Og da ble de redde for å ikke komme inn, sier Rasmussen.

Hun tror økningen både skyldes at det er lavere terskel for å gå til helsesykepleier. Men også at flere unge sliter med bekymringer.

Regjeringen peker på skolene

Regjeringen har forståelse for elevenes frykt for eksamen. Men mener det er skolenes jobb å gi dem oppfølging.

– Vi vet at både pandemi og streik har påvirket skolehverdagen til elevene. Samtidig er det viktig å huske på at det ennå er tidlig i skoleåret, og fortsatt mye tid for skolene å gi elevene et godt opplæringstilbud, sier statssekretær Sindre Lysø (Ap) i Kunnskapsdepartementet.

Han påpeker at kommunene og fylkeskommunene som har hatt lærersteik har spart penger.

Sindre Lysø (Ap), statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Foto: Jens Driveklepp

– Vi forventer at disse pengene brukes på elevene. Det ble også bevilget nærmere 300 millioner kroner i 2022 for pandemioppfølging av barn og unge til de kommunene og fylkeskommunene som ble hardest rammet av smitteverntiltak, sier Lysø.

Regjeringen mener eksamen er viktig. Det er derfor ingen planer om å avlyse den våren 2023.

– Derfor må skoleeierne vurdere hvordan de best kan hjelpe elevene med gode eksamensforberedelser.

Lover å trygge elevene

Rektor Kari Handeland ved Skeisvang videregående skole sier skolen lover å gi elevene trening på det som møter dem på en eksamen. Blant annet gjennom heldagsprøver.

Skoleledelsen kartlegger nå hvilke tiltak som skal iverksettes.

Kari Handeland er rektor ved Skeisvang videregående skole i Haugesund. Foto: Privat

– Det kan være ettermiddagskurs eller systemer for å styrke enkelte faggrupper. Enkelte tiltak kan iverksettes rimelig kjapt, mens andre bør vi heller se på nærmere våren, sier Handeland.

Hun påpeker også at elevene må være aktive i prosessen mot eksamen.

– Det er viktig at elevene spør når de lurer på noe og at en jobber jevnt og trutt, sier rektoren.