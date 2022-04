– Jeg har aldri dusjet på skolen, sier Åsmund Lervik Tornli.

Han har gått på Haraldsvang skole i to år. I dag viser han oss guttegarderoben i Haraldshallen. Kun noen få i klassen bruker dusjene.

– Mange blir sittende svette i klasserommene etterpå, sier Elina Haga Kallevik.

Hun er elevrådsleder ved Haraldsvang ungdomsskole. Nå har hun sett seg lei på de dårlige garderobene skolen bruker.

– Det er ikke greit. Og vi har gitt beskjed mange ganger. Ennå er ingenting gjort, sier hun.

Det er flere ting som mangler, ifølge Kallevik.

Åsmund Lervik Tornli og Elina Haga Kallevik i elevrådet ved Haraldsvang skole. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Det er skittent. Som regel mangler det såpe. Og det er verken nok vasker eller toaletter.

Elevene ved Haraldsvang ungdomsskole bruker svømme- og idrettsanlegget Haraldshallen til gym. Elevene anslår at omtrent 90 prosent dropper dusjing etter gymtimen.

– Vi bruker anlegget fem ganger i uka. Så vi er nokså fortvilte, sier Kallevik.

Venter på ny skole

Elevene ved Haraldsvang ungdomsskole har flere ganger klaget over forfall. Senest i fjor høst førte en lekkasje til urinlukt.

Ny skole skal bygges. Men den er blitt utsatt flere ganger. Den nye datoen for ny skole er nå satt til begynnelsen av 2025. Men ny hall kan ta enda lengre tid.

SE BILDENE:

Dette er et toalett i en av garderobene i Haraldshallen. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK Tilgriset vegg i gutte-garderoben i Haraldshallen. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK Her har det vært en vask en gang. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK Denne vasken mangler såpedispenser. Det gjør også de fleste andre vaskene. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK Hull i veggen i jente-garderoben. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK Vegg i en av garderobene. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Haraldshallen er ikke glemt, men vi kan ikke investere mye penger i en hall som skal fases ut, sier eiendomssjef Kristine Thoresen Strønstad.

Hun sier likevel at garderobene skal fungere.

– De skal kunne dusje. Og det skal være et sted hvor elevene skal kunne være. Så dette tar vi til oss og vi skal få fikset opp, sier hun.

Skitne dusjer og flekkete vegger

NRK får omvisning i garderobene i Haraldshallen. På veggene er noe brunt som ligner avføring smurt utover. Dusjene er skitne. Flere toaletter mangler dopapir. Og vi finner kun én såpedispenser. Guttegarderoben er aller verst.

Eiendomssjef Kristine Thoresen Strønstad i Haugesund kommune. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Det er skikkelig ekkelt, sier Åsmund Lervik Tornli.

Haugesund kommune tar selvkritikk når det gjelder renhold. De beklager også manglende dopapir og såpe.

– Vi må kanskje se på rutinene og ta hyppigere runder i garderobene. Jeg kan ikke svare på hvorfor det ser ut som det gjør. Men jeg tror ikke det er avføring på veggene, sier Strønstad.

Lover å ordne opp

Noen av garderobene er malt. Haugesund kommune har også satt inn nye benker. Likevel er anlegget fra 1960 slitt. Det er også skittent.

Ifølge Helsedirektoratet skal det være nok toaletter og vasker på skolene. Sanitære anlegg skal også ha hygienisk tilfredsstillende utforming, kapasitet og standard.

Helsedirektoratet kommenterer ikke enkeltsaker, men påpeker at forskriften skal bidra til blant annet helse og trivsel i skolen. I tillegg skal den bidra til å forebygge sykdom og skade.

– Skolen må gjennom sin internkontroll etablere rutiner for å sikre at kravet til enhver tid er oppfylt. Kommunen fører tilsyn med at kravene i forskriften overholdes, sier avdelingsleder Erlend Bø i Helsedirektoratet.

– Vil du si det er bra nok i garderobene vi har vært i?

– Slik det ser ut nå er det ikke det. Så dette vil vi ta tak i, sier eiendomssjef Kristine Thoresen Strønstad.