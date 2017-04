– Vi var ferdige med programmet for dagen, og elevene var på vei hjem da vi fikk melding om eksplosjonen, sier Vibeke Høie, lærer ved Gand vgs.

Elleve elever og to lærere fra Gand videregående skole i Sandnes oppholder seg i St. Petersburg i Russland, der det har vært en eksplosjon. Alle elevene har det bra, bekrefter skolen overfor NRK.

– Ble sittende lenge på metroen

– Vi ringte rundt til elevene da vi fikk beskjed, for å sjekke at alt var bra. Da fant vi ut at flere av dem hadde vært svært nær, sier hun.

Da det smalt var en gruppe av elevene på nabostasjonen til metrostasjonen der eksplosjonen skjedde.

– Metroen stoppet, og de ble sittende veldig lenge. De skjønte at det var noe galt, men fikk ikke beskjed om hva som hadde skjedd, sier Høie.

– De var i sikkerhet, men det var ikke en god opplevelse, sier hun.

Utvekslingsavtale med russisk vgs.

Nå er elevene fra Gand sammen med de russiske utvekslingselevene de bor hjemme hos i St. Petersburg. Klasseturen er over på onsdag og om noen uker skal de russiske elevene på besøk til Sandnes.

– Det er en spesiell stemning i byen nå. Vi har jo litt hjertebank, for dette er jo ikke vanlig, men livet går sin gang ute i gatene, sier Høie.

Rektor: – Hadde undersøkt om det var trygt å reise

Jorunn Oftedal er rektor ved Gand videregående skole. Foto: Anders Fehn / NRK

Rektor ved skolen, Jorunn Oftedal, ble først kjent med eksplosjonen av lærerne som er på reise med elevene i St. Petersburg.

– Jeg fikk en sms fra Vibeke der det stod: Alt er bra med oss. Så jeg slapp å bekymre meg. Jeg er letta og glad for at alt gikk bra, sier hun.

I forkant av utvekslingturen hadde skolen undersøkt om det var trygt å reise.

– Vi har holdt på med disse turene til St. Petersburg i mange år. Kun ett år har vi avlyst på grunn av situasjonen i landet, sier Oftedal.

Dersom noe hadde skjedd med elevene, har skolen klare prosedyrer for hva som skulle gjøres.

– Alle elever har med et dokument, med tydelige retningslinjer og regler for turen. Blant annet at de aldri skal være alene. Reisefølget er også meldt inn til den norske ambassaden, sier rektor.