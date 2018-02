– Ja, det er sannsynlig at jeg vil plukke med meg noe søtt på vei ut, hvis det ligger ved kassen, sier Kristine Birkeland (24) som vi treffer på Madla Amfi i Stavanger.

Flere kjenner seg sikker igjen: Du skal egentlig bare kjøpe blekkpatroner eller ny støvsuger. Men rett ved kassen ligger det store pakker med sjokolade og godteri og pirker i nyttårsforsettene dine.

Kristine Birkeland (24) Foto: Andreas Høygård Bechensten / NRK

– Det er kjempeproblematisk, sier stortingsrepresentant og leder for helse- og omsorgskomiteen, Olaug Bollestad (KrF).

– Det er uheldig fordi vi vil at forbruket av sukker skal ned. At denne type varer er så lett tilgjengelig, også der man ikke forventer å finne dem, er ikke bra, sier hun.

Klinisk ernæringsfysiolog Cesilie Mikalsen synes også at det er en uting at snop og sjokolade selges der de ikke naturlig hører hjemme.

Klinisk ernæringsfysiolog Cesilie Mikalsen sier at de store mengdene sjokolade og snop fort kan gi problemer, særlig for dem som allerede sliter med vekten. Foto: Klinikk Libra

– Økt tilgjengelighet gir større fristelser. Sjansen er større for at man plukker med seg masse sjokolade og brus når man står der og er småsulten, i stedet for å vente og spise skikkelig mat når man kommer hjem, sier hun.

Ser ikke problemet

Administrerende direktør i Jula i Norge, Per Jacobsen, har en annen oppfatning. Når veldig mange dagligvarebutikker selger stekepanner og driller, så må Jula få selge snacks, mener han.

– Dette har vi gjort i årevis og vi kommer nok til å fortsette, selv om det ikke utgjør noen stor del av vårt totaltilbud, sier han.

– Vi vil ikke ha noen pekefingerfunksjon, sier administrerende direktør i Jula Norge, Per Jacobsen. Foto: JULA

Kommunikasjonsansvarlig hos Elkjøp Norge, Madeleine Schøyen Bergly, mener derimot at snop og sjokolade er en helt naturlig del av deres varesortiment.

– Vi har kjøkkenprodukter, et utvalg av kaffe, sjokolade og tørrvarer som hører hjemme i denne kategorien. Vi ønsker at man skal kunne få det man trenger hos oss, inkludert sjokolade til kaffestunden, eller som en bonus til en gave man har handlet i våre butikker, sier hun.

– Tapper lokal detaljhandel

Bollestad i KrF påpeker imidlertid at denne bransjeglidningen – som handler om at butikker som normalt opererer i én bransje beveger seg inn på andre handelsområder – også påvirker dagligvarehandelen negativt i de sentrumsnære områdene.

– Denne problemstillingen må vi nå se på sammen med familie og kulturfraksjonen i KrF som har ansvar for forbrukspolitikk, sier Olaug Bollestad (KrF). Foto: Kristelig Folkeparti

– Når varehusene tilbyr sjokolade og godteri som ikke hører hjemme der, tappes den lokale detaljhandelen. Og når så store mengder tilbys, får folk et større og annerledes forbruk, sier politikeren.

Etter nyttår trådte den omstridte sukkeravgiften i kraft, og prisen har dermed økt med mellom 20 og 30 prosent på disse varene.

Hensikten med avgiften er å bremse forbruket av sukker. Ifølge Jacobsen i Jula ser den nye avgiften ikke ut til å påvirke kundene deres i noen stor grad.

– Vi så en bitte liten nedgang de første dagene, men folk blir vant til de nye prisene, og så handler de som før, sier han.

Kristine Birkeland (24) er veldig glad i snop og mener folk bør få velge selv.

– Men vi bør jo spise mye mindre sukker, og akkurat i dag har jeg bestemt at jeg neste måned ikke skal spise noe sukker, sier hun.

