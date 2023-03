Eldre bilist ble slått av flere menn

En eldre bilist som kjørte på Åkra fikk behov for helsehjelp etter at han ble slått til av flere menn i 10.30-tiden i formiddag. Forut for hendelsen hadde fornærmede konfrontert fører i bilen bak seg, da denne lå helt oppi hekken på fornærmedes bil og var nær ved å treffe.

Ifølge politiet fikk fornærmede slått tilbake, før han klarte å kjøre bort fra stedet. Mennene skal også ha sparket i dørene på fornærmede sin bil. Det er flere vitner til hendelsen, og saken etterforskes.

Det skal ha vært tre menn i bilen som lå bak fornærmede, ifølge politiet.