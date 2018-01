Elbiler øker køene

Takstøkninger gjør at mange, særlig elbilister, velger Høgsfjord-fergen i stedet for Tau-fergen, skriver Strandbuen. Sist uke stod det igjen flere biler på enkelte av penderleravganene i Høgsfjord. Fergeansatte er ikke i tvil om at den trafikkveksten som en alt nå ser, vil føre til langer kjører i Høgsfjord-sambandet til sommeren.