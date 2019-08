– Nå er det vel på tide at også vi betaler vår del av kaka, sier Toralf Ladstein.

Han tar vanligvis elbilen til jobben i Stavanger, men nå blir den stående hjemme på Finnøy til fordel for sykkelen og hurtigbåten.

Fra og med torsdag må også elbilistene betale for bompasseringen i Finnfast-tunnelen og fylkesvei 45 i Hunnedalen i Rogaland. En tur gjennom Finnfast vil nå koste elbilistene 42 kroner.

Fritaket for elbiler i Finnfast er grunnen til at Finnøy har den høyeste andelen elbiler i landet.

– Nå har vi kjørt gratis i ti år, så nå er det vel på tide at vi også betaler vår del av kaka, sier Ladstein.

Allerede første dag med bompenger for elbiler byttet Toralf Ladstein elbilen mot sykkel og hurtigbåt på Finnøy. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Bompengefritaket for elbiler står for fall flere steder i Norge.

Elbilister i Oslo og Akershus har betalt bompenger siden 1. juni. Og i Bergen siden 6. april. Ellers har både Trondheim, Oppland, Nordland og Troms vedtak på at det skal innføres bompenger for elbiler.

Fra 58 til 38 prosent

Norsk elbilforening mener bompenger er grunnen til at andelen elbiler av nybilsalget har gått ned de siste månedene.

I juli endte elbilandelen i nybilsalget på 38 prosent. I første halvår 2019 var elbilandelen på 45 prosent, med mars som beste måned med 58 prosent elbilandel, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

– Kjøpsfordelen er den viktigste, men vi ser at lokale fordeler som bompenger er veldig viktig. Vi frykter at det kan være årsaken til at elbilandelene i særlig Oslo og Akershus er så lave, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu, til NRK.

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. Foto: Freddy S. Fagerheim / NRK

Hun synes det er synd at Norges ivrigste elbilkommune, Finnøy, nå dropper elbilfritaket.

– Det har vært mye snakk om å avvikle elbilfordelene den siste tiden og vi frykter det har bidratt til å gjøre folk usikre. Vi har ikke tid til det – det haster med å kutte klimautslippene, sier Bu.

– Forbigående

Fallet i elbilandelen til tross. Andelen nye elbiler i juli var markant høyere enn juli fjor: Da utgjorde elbiler 23,9 prosent av de solgte nybilene.

Leder av transport- og kommunikasjons komiteen, Helge Orten (H), mener fallet i juli er forbigående.

– Jeg tror utviklingen i juli er forbigående, og at elbilsalget vil fortsette å vokse. Bilprodusentene kommer med flere nye modeller til en mer moderat pris og med god rekkevidde. Det vil gjøre at flere har råd til å kjøpe elbil, sier Orten til E24.

Han legger til at Stortinget har vedtatt at elbiler skal betale maksimalt 50 prosent av det bensin- og dieselbiler gjør i bommene.

Avgiftsfritaket for elbiler i Finnfast – tunnelen mellom Finnøy og Rennesøy – har gjort Finnøy til kommunen med høyest elbilandel. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Tilbake på Finnøy er Svein Terje Imsland fra Bompengepartiet skuffet over at også Norges ivrigste elbilkommune nå innfører bompenger.

– Jeg synes det er dumt. Vi er litt tvunget til å kjøre bil til og fra Finnøy siden mange av jobber i Stavanger, så jeg synes vi kunne beholdt elbilfritaket til det var et bedre alternativ, sier han.