Elbil må betala full pris

Samferdsleutvalet i Rogaland går inn for at elbilane på Tau-ferja må betala vanleg biltakst, altså full pris, frå 1. januar 2018. Årsaka er at prisen på ferjedrifta frå nyttår blir meir enn dobbelt så høg som i dag. Fylkestinget tar endeleg vedtak.