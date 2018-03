Elbil-lading fra lyktestolper

Stavanger kommune har søkt Miljødirektoratet om 250.000 kroner til å sette i gang et prosjekt som kan gjøre at elbiler kan lade fra lyktestolper, skriver Aftenbladet. – Vi har vært i kontakt med Lyse, som er positive til å finne løsninger. Men tiltaket må være nyttig i forhold til kostnadene, sier Gunnar Edwin Crawford, sjef for Smartby Stavanger.