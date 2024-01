– Dette er veien vår. Det er helt idiotisk at vi skal gå tilbake i tid.

Remy Olsen bor på Vassøy. Han er ikke blid på at rutetidene de har hatt siden 1996 ble endret 1. januar i år.

Årsaken?

Kollektivtilbudet til Vassøy og de andre øyene, skal fra i år drives med to elektriske hurtigbåter og en elektrisk ferje. De trenger tid til å lade.

Så mye at det ikke er mulig å ha samme rutetilbud som før, ifølge kollektivselskapet Kolumbus.

– De økonomiske rammene vi har, gjør at vi ikke kan øke antall avganger, sier kommunikasjonssjef Jon Dagsland i Kolumbus.

Hvor mange avganger som blir kuttet og endret har ikke Dagsland svar på utover at rutetilbudet ikke er like bra som det forrige.

En av avgangene som er fjernet er klokken 06.10 med hurtigbåt. Mange kombinerte den med buss på fastlandet for å være på jobb klokken sju.

– Nå går ikke det lenger. Nå må jeg ta med bilen på ferja for å rekke jobben. I forrige uke var det så mange biler da jeg skulle hjem at jeg ikke kom med og måtte vente en time, sier Lisa Johansen.

Lisa Johansen hadde håpet at hun fortsatt kunne reist kollektivt hele veien til jobben på Forus. Men nå blir det bil. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Dieselfartøy skal vekk

Fra neste år skal alle nye kontrakter som blir inngått ha krav om utslippsfrie fartøy.

Om lag 200 ferjer og 80 hurtigbåter går fram og tilbake langs kysten av Norge. Årlig slipper de ut om lag 580.000 tonn og 130.000 tonn CO₂.

Det er disse utslippene regjeringen vil til livs. Men det er ikke gratis.

– Det er bra for klimaet at båtene blir utslippsfrie, men vi ser at overgangen blir dyr og krevende, sier seniorforsker Kenneth Løvold Rødseth i Transportøkonomisk institutt (TØI).

Beregninger fra TØI og NTNU viser at elektrifisering av hurtigbåtruter vil koste mellom 2500 og 18.000 kroner per tonn CO₂ ved bruk av dagens batteriteknologi.

Det er langt over myndighetenes referansepris for CO₂ på 2000 kroner per tonn i 2030, skriver forskerne i denne kronikken (ekstern lenke).

Hvem skal betale?

TØI har gjort en studie av om rutetabellen kan tilpasses slik at elektriske fartøy får nok tid til lading. Den viser at det kan være betydelige utfordringer med rekkevidden til hurtigbåtene.

Det betyr at farten må settes ned eller at rutetidene må endres for å klare å drifte et hurtigbåtsamband med elektriske båter for omtrent samme sum som med dieselfartøy.

– Det er viktig å se på kostnadene for operatørene opp mot kostnadene for passasjerene i form av endret reisetid og ventetid.

Rødseth mener det er et politisk spørsmål om øyboere skal ha et like godt tilbud som i dag.

– Kostnadene øker for både operatør og passasjerer. Det er ikke avklart hvem som skal betale for økte kostnader.

En av de to elektriske hurtigbåtene som skal gå til byøyene i Stavanger er Rogaland fylkeskommunes Medstraum. Den andre er ennå ikke klar enda, så det er fortsatt dieselfartøy som går i ruten. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Mange pendlere

Det bor vel 600 innbyggere på Vassøy. Med hurtigbåt tar det ti minutter å komme seg inn til Stavanger sentrum. Reisetiden blir doblet med ferje.

På de fleste av de andre byøyene er det også fastboende som pendler inn til Stavanger på jobb og skole.

Ferja fra Vassøy som legger til kai i Stavanger om morgenen, er full av biler med pendlere som skal på jobb. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Vi har fått snudd hverdagen på hodet. Vi hadde en logistikk som gikk i hop, og plutselig gikk den ikke i hop lenger fra 1. januar.

Signe Egenberg bor også på Vassøy og pendler inn til Stavanger til jobben på Stavanger universitetssjukehus. Hun jobber ikke lenger turnus, og kan ha fleksibel arbeidstid. Men engasjementet for rutetilbudet er like stort.

– Det er dramatisk. Folk rekker ikke jobb og skole, eller blir stående og vente veldig lenge. Flere snakker nå om de kan fortsette å bo på Vassøy.

Signe Egenberg er i likhet med de andre som bor på Vassøy oppgitt over de nye rutetidene. – Det snur opp ned på livene våre. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Vil ikke kutte – blir kutt likevel

Like før jul sa fylkespolitikerne i Rogaland nei til foreslåtte kutt i hurtigbåttilbudet i fylket. Et tilbud som til nå har vært driftet med hurtigbåter som går på diesel.

Men det ble ikke lagt inn mer penger for å dekke de økte utgiftene for å ha samme rutetilbud som før med elektriske hurtigbåter til byøyene. Dermed ble det kutt i rutetilbudet likevel for øyboerne.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Først omtalt i Rogalands Avis.

Kommunikasjonssjef i Kolumbus Jon Dagsland har fått mange reaksjoner på rutetilbudet for øyboerne i Stavanger kommune. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Vi har stor respekt for problemene som oppstår. Den båten er ekstremt viktig for de som bor der, og logistikken som vi alle kjenner i dagliglivet skal gå opp, sier Dagsland.

– Derfor hadde det enkleste vært å ikke endre disse tidene. Men det kan vi ikke gjøre. Vi prøver å optimalisere tilbudet og demme opp for eventuelle negative konsekvenser som vi ser fortløpende komme.

Vassøy ligger 10 minutter med hurtigbåt fra Stavanger sentrum. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

På Vassøy er de ikke fornøyde, og vil kjempe videre for å få tilbake rutetilbudet de hadde.

– Det rammer barn og unge og de eldste og alle som jobber skift. Vi har like store ambisjoner om å delta i samfunnslivet på denne siden av fjorden, enten det er på jobb eller sosialt, sier Egenberg.