Ektemannen tiltalt for å ha drept og tent på sin gravide kone

Det var på kvelden 17. september i fjor at kvinnen (24) ble funnet død i en kjellerleilighet i Egersund. Det hadde brutt ut brann i huset, men ektemannen hadde kommet seg ut.

28-åringen ble raskt siktet for drapet og varetektsfengslet.

Nå er han tiltalt for å ha drept sin gravide kone, og for å ha tent på liket og huset.

Det var Aftenbladet som først skrev om tiltalen.

Påtalemyndigheten har ikke klart å fastslå helt hvordan drapet skjedde, men mener ektemannen utøvet vold mot hodet til kvinnen. Hun døde av omfattende hodeskader kort tid etter.

Både kvinnen og ektemannen er fra Sudan.

– Overbevist

Etter brannen i september fant politiet en koffert og passet til ektemannen, trygt plassert i garasjen.

– Når påtalemyndigheten tar ut tiltale, må vi være overbevist om straffskyld, og at det kan bevises for retten, sier statsadvokat Birgitte Budal Løvlund til NRK.

Ektemannen nekter straffskyld. Det sier hans forsvarer Mohamed Hamzaoui til Aftenbladet.

Drapet skal ha skjedd en gang mellom klokka 14.15 og 22.25 den 17. september i fjor.

Satt av fire uker

I tillegg til drap, er mannen tiltalt for likskjending og for å ha tent på huset, som han ikke eier selv.

Rettssaken skal gå i Dalane tingrett 21. oktober. Det er satt av hele fire uker til saken.

– Det skal avhøres et stort antall vitner og det er flere sakkyndige i saken. Videre har den tiltalte behov for tolk. Dette fører til at ting tar noe lengre tid, sier Løvlund.