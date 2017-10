Ektemann løslatt etter dødsfall på Gausel

Ektemannen ble løslatt fra varetekt tirsdag etter å ha sittet i varetekt siden i nesten en uke.

Mannen ble pågrepet natt til tirsdag for en uke siden da politiet fant en kvinne hardt skadd i en leilighet på Gausel i Stavanger. Kvinnen, som er i 30-årene, ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus (SUS). Der døde hun senere av skadene.

«Mistanken om at kvinnen døde som følge av en straffbar handling, er svekket som følge av etterforskningen», skriver politiet i en pressemelding.

– Politiet har oversikt

Ektemannen er fortsatt siktet i saken, men politiet mener det ikke er fare for noen bevisforspillelse.

– Vi har fått oversikt over hendelsesforløpet. Vi har også avhørt en rekke personer og sikret bevis som styrker siktedes forklaring, sier politiadvokat Erik W. Rand ifølge pressemeldingen.

Erik W. Rand, politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Hva skjedde i leiligheten?

– Det vil jeg ikke gå inn på fordi dette er en sak som berører folk i sin private sfære, og min vurdering er at detaljene der ikke er et offentlig anliggende, sier Rand til NRK.

Ektemannen er lettet, men samtidig fortvilet, opplyser hans forsvarer Inger Marie Sunde.

– Det er en blanda følelse. Det er selvsagt en lettese å bli løslatt fordi han har så mange barn å ta vare på, samtidig er han i en tilstand av sorg og fortvilelse over det tapet han har lidd, sier hun.

Etterlater seg tre barn

Kvinnen etterlater seg tre barn: et barn i spedbarnsalder, et i tidlig barnehagealder, og et i skolealder.

Det har vært en prioritet for politiet å skjerme barna, som har blitt ivaretatt av barnevernet, kommunens kriseteam og nær familie.

Politiet påpeker at det gjenstår en del arbeid i saken, og legger til at det i alvorlige sakstyper som dette, er statsadvokaten som avgjør om saken skal henlegges eller om det er grunnlag for tiltale.

Advokat Inger Marie Sunde Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Sunde mener det er for tidlig om ektemannen skal komme med en reaksjon mot politiet som følge av varetektsfengslingen.

– Det er altfor tidlig å tenke sånne tanker. Nå er det viktig at det blir ro rundt ham og familien. Det blir naturlig å se på den type forhold, men ikke før et stykke fram i tid, sier hun.