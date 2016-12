Ekstremværet Urd: Trapper opp beredskapen

– Vi har varslet alle kommunene og anbefalt at de øker beredskapen i morgen, sier fylkesberedskapssjef i Rogaland, Reidar Johnsen til NRK i forbindelse med ekstremværet som er ventet i morgen.

I flere dager har meteorologene overvåket lavtrykket som treffer Norge andre juledag.

Nå går de ut med ekstremvarsel, noe som betyr at det kan true liv og verdier.

– Vi oppfordrer folk til å gjøre det de kan på forhånd for å forebygge skader, sier Johnsen.

Også politiet ber folk sikre løse gjenstander allerede nå.

Varselet gjelder østafjells og Vestlandet sør for Stad. Publikum blir bedt om å holde seg oppdatert på værsituasjonen via radio, TV og nett. I tillegg til problemer ved flere fjelloverganger, kan uværet påvirke flytrafikken i Norge i morgen.

Sterk vestlig storm på Vestlandet

KRAFTIG LAVTRYKK: Urd ligger litt lenger ute i havet enn det andre ekstremvær har gjort. Likevel gir hun mye vind. Foto: MET

På vestlandet, sør for Stad, kan det blåse full og sterk storm fra vest mandag ettermiddag.

Dette er den vindretningen som gjør mest skade fordi den går rett mot land. Den kan blåse inn fjorder og daler og bli forsterket av terrenget.

Når det varsles sterk storm handler det om middelvind, – et gjennomsnitt av vind over ti minutter. Det betyr at vindkastene kan bli enda kraftigere på hele 35–45 meter per sekund.

Etter hvert dreier vinden og kommer fra nordvest, før den minker.

– Farlig langs kysten

Urd kan gi enorme bølger inn mot land på Vestlandet. Gjennomsnittet av de høye bølgene kan bli 13–15 meter. Det betyr at enkelte bølger kan bli høyere, med opp til 25 meter.

Vannstanden på Vestlandet blir i tillegg høy, noe som gjør at bølgene kan gjøre ekstra skade.

– Det kan være direkte farlig å ferdes langs kysten. Folk bør holde seg innendørs og ikke gå ut dersom de kan unngå det.

Også politiet, strømleverandører, Røde Kors, sivil forsvaret og vegvesenet er involvert i beredskapen, og vil om nødvendig være tilgjengelig i morgen, ifølge Johnsen.

– Vi venter at de som har en rolle ser på sin egen beredskap og manner opp i morgen, sier han.