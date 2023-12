Nesten 3,5 milliarder kroner har blitt utbetalt som følge av naturskader per november 2023. Det viser tall fra Norsk Naturskadepool.

I 2022 lå tallet på rundt 810 millioner kroner.

2023 blir altså det dyreste året siden naturskadeforsikringsordningen ble opprettet i 1980.

Naturskade er skade på bygning eller innbo som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd, flodbølge eller meteorittnedslag. Altså ikke skader som følge av for eksempel styrtregn.

Ekstremværet «Hans», som rammet store deler av Østlandet i august, og et fjellskred i Halden er blant hendelsene som har bidratt til rekord.

Uværet som fikk navnet «Pia» i andre land, førte til flere ødeleggelser før jul. Her fra Haugesund. Foto: Simon Elias Bogen

Norsk Naturskadepool Ekspander/minimer faktaboks Bygninger og innbo som forsikres mot brannskader gjennom hus og innboforsikring blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ved skade kontakter kundene sitt eget forsikringsselskap. Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd, flodbølge og meteorittnedslag. Alle forsikringsselskap som tilbyr brannforsikringer i Norge, er medlemmer i Norsk Naturskadepool.

Tallene dekker skadesaker til og med 30. november. Men også desember har vært preget av stormer som «Pia» og «Gerrit», som blant annet gikk hardt utover tak, hager og biler.

Forsikringen blir dyrere

I år har Norsk Naturskadepool utbetalt nesten dobbelt så mye som de fikk inn, og har per nå et underskudd på rundt 2,1 milliarder kroner.

Det betyr dyrere forsikring.

Bygninger og innbo som forsikres mot brannskader gjennom hus og innboforsikring, blir automatisk også forsikret mot naturskade. I år ligger prisen på denne forsikringen på 0,065 promille av forsikringssummen en har på boligen.

I 2024 økes den til 0,07 promille.

En forventer flere skademeldinger som følge av været.

– Hvis normalen blir slik den har vært i år vil egenandelen blir vesentlig høyere, sier Ståle Solem Ingebrigtsen, daglig leder i Norsk Naturskadepool.

Skadesakene har stått i kø denne høsten, sier han.

Hva er en naturskade? Ekspander/minimer faktaboks Hvis du har en bygning-, og innboforsikring i Norge er naturskade inkludert gjennom norsk naturskadepool som en lovpålagt forsikring. Som naturskade regnes: Storm, dvs. vindstyrke sterkere enn 20,8 m/sek (liten storm).

Skred, dvs. utrasing av stein, jord, leire, snø med mer.

Flom, dvs. bekker, elver, sjøer (vassdrag) som går over sine bredder.

Stormflo, dvs. flom som oppstår i kombinasjon mellom tidevann, lavtrykk og sterk vind.

Jordskjelv, dvs. bevegelser i jordskorpen.

Flodbølge, dvs. en særlig stor bølge som oppstår som en direkte følge av geologiske hendelser, f.eks. jordskjelv, skred eller vulkanutbrudd. Et annet ord for flodbølge er tsunami.

Meteorittnedslag, dvs. objekter fra verdensrommet - meteroider - som overlever passasjen gjennom atmosfæren og som faller ned på jordoverflaten.

Vulkanutbrudd, dvs. utflyting av vulkansk materiale. Alle forsikringsselskaper som selger brannforsikring er medlem av Norsk Naturskadepool og ved en naturskade dekker hvert selskap sin del av skaden i forhold til markedsandelen de har. Kilde: Finans Norge

Klimaendringene får skylden

Elin Lundstad er klimaforsker ved Meteorologisk institutt. Hun mener det finnes lite tvil: Klimaendringene har skylden for årets rekord.

– Jeg er overhodet ikke overrasket.

Elin Lundstad er klimaforsker ved Meteorologisk institutt. Hun ber folk være føre var. Foto: PRIVAT

Lundstad sier vi kan vente oss økt nedbør, mer regnskyll og mer flom i tiden som kommer.

– Vi er ikke bortskjemt med været i Norge i utgangspunktet. Så noe av været er jo bare vær, men de virkelig store nedbørsmengdene, og ekstremvær, er noe annet.

Ekstremvær siden 2017 Ekspander/minimer faktaboks «Hans» – 9. august 2023

– 9. august 2023 «Gyda» – 12.-13. januar 2022

– 12.-13. januar 2022 «Frank» – 21.-22. januar 2021

– 21.-22. januar 2021 «Elsa» – 10. februar 2020

– 10. februar 2020 «Didrik» – 15. januar 2020

– 15. januar 2020 «Knud» – 21.-22. september 2018

– 21.-22. september 2018 «Cora» – 14. januar 2018

– 14. januar 2018 «Birk» – 22.–23. desember 2017

– 22.–23. desember 2017 «Aina» – 07.-08. desember 2017

– 07.-08. desember 2017 «Ylva» – 21.-22. november 2017

– 21.-22. november 2017 «Vidar» – 12. januar 2017 Når Meteorologisk institutt varsler ekstremvær med navn, er hensikten med navnsettingen å lette kommunikasjonen mellom myndigheter, allmennhet, media og meteorologer, slik at misforståelser ikke oppstår. Det skal alltid være klart og tydelig hvilken værhendelse det snakkes om. Navnelisten er laget i forkant, og navnene brukes fortløpende for å identifisere de forskjellige ekstremværhendelsene. Lista består av gutte- og jentenavn, annethvert, i alfabetisk rekkefølge. Kriteriet for å kunne kalle en værsituasjon for ekstremvær er streng hos en varslingsmeteorolog: Været må høyst sannsynlig føre til svært store skader eller ekstraordinær fare for liv og verdier i et landområde av vesentlig størrelse. Kilde: Meteorologisk institutt

Lundstads anbefaling for tiden som kommer, er: Følg med.

– Hør på varslene. Sier varslet hold dere inne, så hold dere inne. Ekstremværet «Hans» var veldig godt varslet. Når slike ting blir meldt, hent campingvognen og sikre den før den forsvinner. Vær føre var og forebygg.

800 prosents økning fra 2015

– Gjennom 2023 har antallet skader hos våre kunder generelt økt med om lag 14 prosent fra i fjor. Mye av dette skyldes naturskader og ekstremvær, i tillegg til et økt antall reise- og bilskader, sier Kristin Vetleseter, kommunikasjonsdirektør i Fremtind.

Natur- og værhendelser, og skader fra vanninntrengning i private hjem og bygninger er den kraftigst voksende skadeårsaken, forklarer hun.

Kristin Vetleseter, kommunikasjonsdirektør i Fremtind. Foto: Fremtind

Gjennom høsten har de opplevd stor pågang fra kunder som har fått vannskader på hjem og bygninger.

– Bare i Fremtind har utbetalingene for slike skader økt med 800 prosent siden 2015. Disse hendelsene blir derfor stadig viktigere når vi skal vurdere risiko, for bygningsforsikringer spesielt.

Etterlyser bedre forebygging

Hun sier at en og annen uværshelg er normalt for årstiden, men at det i år nærmest har vært et ukentlig fenomen.

– Også de seneste ukene har mange kunder vært rammet av vanninntrengning gjennom utettheter i bygninger som følge av nedbør, blant annet fra stormen «Pia» rett før jul, sier hun.

Dronebilder fra Nesbyen som viser oversvømmelsene under ekstremværet «Hans» i august i år. Foto: Thomas Mørch

Vetleseter etterlyser fortgang i forebyggingsarbeidet på nasjonalt nivå.

– Klimatilpasning og forebygging er nødvendig for at vi skal kunne fortsette å forsikre bygg og hjem over hele landet i årene som kommer, og det til en pris som folk kan ha råd til. Det overordnede ansvaret ligger hos de nasjonale myndighetene, mens kommunene har et særskilt ansvar.