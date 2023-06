Ekstremt glad for nye beregninger om gratis buss

Nye utregninger viser at gratisbuss-tilbudet i Stavanger kan vare mye lenger enn fem måneder.

– Jeg er ekstremt glad, sier Dag Mossige, gruppeleder i Stavanger Arbeiderparti.

Det var i mai at flertallspartiene i Stavanger meldte at de ville gjøre bussen gratis for alle innbyggerne i Stavanger i et helt år fra og med 1. juli. Opposisjonen har kalt forslaget et mageplask.

Siden forslaget kom har administrasjonen jobbet på spreng med å finne ut hvordan det kan gjennomføres, og tidligere denne uken kom nyheten om at pengene kun vil rekke til fem måneder.

Men et nytt notat som ble publisert søndag, viser at pengene kan rekke mye lenger.

Med nye utregninger, som Mossige kaller mer realistiske, anslås det at tiltaket kan vare mellom åtte og 12 måneder.

På kommunestyremøtet mandag er det ventet at posisjonen legger fram et nytt forslag om gratis buss.