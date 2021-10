– Noen ganger føles deg ganske vilt. Man får flere jobbtilbud etter hverandre, sier Iris Middelveld.

Middelveld jobber i hotell- og servicebransjen og har nå blitt en ekstremt ettertraktet vare.

Men under pandemien har det å finne jobb i hotellbransjen vært vanskelig. Da koronaen kom mistet Middelveld jobben sin i Nederland.

– Jeg skulle til å starte i en ny jobb og hadde skrevet under kontrakt, men da pandemien traff sa de opp kontrakten min, sier hun.

Hun har slitt med å skaffe seg jobb under hele pandemien, men har forståelse for at hotellene ikke har kunnet ansatt flere.

Nå har Middelveld fått seg en jobb i Stavanger. Likevel kommer det inn flere tilbud fra hoteller som trenger ansatte. Foto: Anders Haualand / NRK

– Det var mye usikkerhet, ingen visste hvor lenge pandemien ville vare, og aktiviteten på hotellene var veldig lav, sier Middelveld.

Men i sommer tok jobbsituasjonen en helomvending. Aktiviteten tok seg kraftig opp, og hotellene måtte hente tilbake ansatte sporenstreks.

– Jeg fikk mange e-poster, og forespørsler om å komme inn på intervju hos forskjellige hoteller. Det var veldig spesielt, sier hun.

De siste månedene har hun fått ti jobbtilbud.

Kniver om ansatte

I hele landet er det nå blitt knallhard konkurranse mellom hotellene om de ansatte som fortsatt vil jobbe i bransjen.

Jobbsøkere som Middelveld har stor frihet til å velge og vrake de jobbene de vil ha.

Gjermund Dahl, hotelldirektør for Clarion hotell energy i Stavanger, sier det er veldig utfordrende å hente tilbake folk. Foto: Gunnar Morsund / NRK

– En kollega av meg i Oslo hadde en nyansatt som hadde jobbet på hotellet i én dag, før han sa opp jobben fordi han hadde fått et mye bedre tilbud et annet sted, forteller Gjermund Dahl, hotellsjef i Clarion Hotell Energy i Stavanger.

Behovet økte spesielt mye etter at Norge ble gjenåpnet og «meteren» ble fjernet.

Men siden flere ble permittert i starten av pandemien, er det mange av de tidligere ansatte som nå har funnet seg andre jobber, eller har flyttet til utlandet.

– Det er en veldig krevende situasjon, siden markedet har bedret seg veldig raskt. Nå må vi hente tilbake de som ikke har vært i jobb, og det viser seg å være vanskelig, sier Dahl.

Snubler på startstreken

Mangelen på folk setter en brems på hvor raskt hotellene kan øke aktiviteten igjen.

– Flere har blitt nødt til å begrense driften sin, siden de ikke får hentet inn nok folk til å drive vanlig, sier Dahl.

Det er ikke bare hotellene der bemanningen har blitt et problem. Alle næringer som har blitt påvirket av koronarestriksjoner må nå tilpasse seg en mye travlere hverdag.

Tone Grindland, regiondirektør for NHO i Rogaland, tror det vil ta tid før situasjonen endrer seg. Foto: Lene Underhaug / NRK

– Både i industrien og i bygg- og anleggsbransjen er det er stort behov etter folk, sier Tone Grindland, regiondirektør for NHO i Rogaland.

Selv om Norge nå er gjenåpnet, så herjer pandemien fortsatt flere steder i verden, noe som gjør at det vil ta tid før flere av disse næringene får kommet seg på beina.

– Dette kommer nok til å vare en stund, flere av disse næringene er avhengig av utenlands arbeid, spesielt i hotell- og reiselivsbransjen. Selv om det har ordnet seg i Norge, så henger vi fortsatt sammen med resten av verden, sier Grindland.

– Det er alltid kjekt når det komme inn jobbtilbud, sier Middelveld. Foto: Anders Haualand / NRK

Middelveld har nå fått seg en jobb ved et hotell i Stavanger, og tar også en master ved hotellhøgskolen der.

Hun jobber også som frivillig i NHS Jobbsenteret, en studentorganisasjon som hjelper studenter ved hotellhøgskolen i Stavanger finne relevante jobber i bransjen.

– Flere av studentene har allerede fått seg en jobb, og det kommer fortsatt inn flere tilbud til jobbsenteret, sier hun.