Ekspertene forventet høyere oljepris – istedenfor faller den igjen

– Vi ser nå at det er for mye olje i markedet. Målet til Opec var å få ned lagertallene, men det har vi sett få indikasjoner på, sier oljeanalytiker og sjef for Stavanger-kontoret til Rystad Energy, Tore Guldbrandsøy.

– Unntatt en måling denne uka som viste et godt lagertrekk, og da steg oljeprisen, men så falt den igjen. Man mangler en sterk trend på betydelige lagertrekk.

I skrivende stund (fredag 7. juli klokken 13.50) er prisen for et fat nordsjøolje 46,85 dollar. Prisen har falt med én drøy dollar det siste døgnet og nesten tre dollar siden tirsdag.

Trenden er synkende, på en tid ekspertene hadde forventet at prisene skulle stige. Nå nedjusterer analytikerne langtidsprognosene.

Oppturen utsatt

– Vi hadde noe høyere forventninger om prisen for et halvt år siden. Vi har nå tatt ned forventningene til oljeprisen de to-tre neste årene, sier Guldbrandsøy.

Tidligere har eksperter sett på 2017 som året da prisen skulle snu. I april 2015 sa Jarand Rystad til E24 at han forventet at det skulle starte en ny boom i 2017. I november 2015 uttalte Torbjørn Kjus fra DNB Markets at han forventet 70 dollar fatet i 2017 og 2018. Det sa han til Nettavisen. Ifølge E24 forventet SSB i slutten av 2014 en oljepris på over 80 dollar i 2017.

Spådommene har ikke slått til. Nå tror Rystad Energy at oljeprisene vil bli liggende på samme nivå som i dag en stund.

Oljeanalytiker Tore Guldbrandsøy nedjusterer prognosene for oljeprisen. Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

– Prisene vil stige svakt fremover de neste par årene. Når du kommer til 2020 så vil oljeprisen ligge på 70 dollar, sier Guldbrandsøy.

Kostnadene har gått ned – men mye usikkerhet

– Kostnadene har kommet mye mer ned enn det vi trodde. Ja, kostnadene vil komme tilbake når oljeprisen går opp, men vi trenger ikke like høy oljepris for at man skal tjene like mye penger om man er oljeselskap eller oljeserviceselskap, sier oljeanalytikeren.

Men det fortatt er det mye usikkerhet og fremtidsprognosene kan bli endret igjen. Per nå er dette noe av det som har spilt inn for lavere oljepris:

Mer skiferoljeproduksjon fra USA enn forventet

Økt produksjon i Libya

Canadisk oljesand som har tilført mer olje til markedet

I tillegg er det usikkerhet rundt hva Saudi-Arabia gjør. Viderefører de kutt, eller vil de etter hvert begynne å øke. I så fall vil prisen falle, mener Guldbrandsøy.

Hva gjør OPEC? Det spiller fortsatt en rolle, selv om den er mindre enn før. Selv om OPEC-landene ble enige om kutt i produksjonen, gikk oljeprisen ned. Foto: NRK

– I tillegg kommer nye prosjekter som ble besluttet før oljeprisen falt. Aasta Hansteen og Martin Linge vil komme i produksjon. Men når vi kommer lenger ut i tid, 2019–2020, så vil man se effekten av underinvesteringene som har vært siden oljeprisen begynte å falle.