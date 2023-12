Ekspert reknar med reallønsvekst for mange neste år

Ekspertar meiner me går inn i ei tid med betre økonomi. For lønnsauken blir større enn inflasjonen til neste år.

Eller sagt på ein annan måte: Du kjem til å tena meir enn utgiftene dine aukar.

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank seier lønningane har auka med 11 prosent dei tre siste åra. Inflasjonen har derimot auka med 10,8 prosent.

– No går det mot lysare tider, seier Knudsen, men oppmodar folk til å ha kontroll på eigen økonomi.