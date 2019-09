Ekskludert fra FNB

Alexandra Eva Lind, som fikk flest personstemmer i FNB Sandnes under valget, er ekskludert fra partiet, skriver Sandnesposten. I et brev fra styreleder John Hov i FNB står det at hun ikke lenger har tillit i styret. Partiets leder Frode Myrhol reagerer kraftig på det som har skjedd.