Eitt selskap vil drive Høgsfjordferja

Fartøydrift AS er det einaste ferjereiarlaget som ønskjer å drive ferjetrafikk over Høgsfjorden, opplyser Rogaland fylkeskommune til Aftenbladet. Fartøydrift skal bruke ei ferje frå 1978, som har kapasitet på 20 bilar, på strekninga. – Ferja skal ha avgang kvar halve time frå klokka 06 på morgonen til klokka 19.30 på kvelden, seier Hans Skaar, eigar av Fartøysdrift AS til Aftenbladet.