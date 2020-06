Eirik W. Henningsen ønsker å gi stafettpinnen videre til andre. Nå er tiden inne, mener ledelsen i Viking.

Eirik Bjørnø er ny daglig leder. De er tydelige på at dette er hans første valg.

– Det er en rar dag. Jeg har lenge visst at 2020 var min siste sesong. Kjenner det er rett å overlate roret til nye krefter, sier Henningsen, som gir seg etter fem år som leder i Viking.

Bjørnø overtar for Eirik W. Henningsen 1. september 2020.

– Det er en fordel at han har samme navn som meg og kommer fra Randaberg, sier Henningsen med et glimt i øyet.

Eirik Bjørnø presenteres som ny daglig leder i Viking. Foto: Lars Navestad / NRK

Drømmejobben

Hva tenkte du da du fikk dette tilbudet?

– Det er noen dager der som jeg ikke huske så mye fra, for å være helt ærlig. Det var veldig spesielt. Det er en surrealistisk følelse, sier Bjørnø.

I dag jobber 29-åringen fra Randaberg i klubbens markedsavdeling, som leder for privatmarked. Det var avtroppende daglig leder, Eirik W. Henningsen, som i sin tid ansatte Bjørnø.

– Jeg har fått drømmejobben, og kommer til å gi alt for Viking hver eneste dag, sier Viking Fotballs nye daglige leder, Eirik Bjørnø, i en pressemelding fra Viking.



Henningsen har bare gode ord å si om sin arvtaker.



– Jeg har hatt gleden av å ha hatt Eirik som kollega siden sommeren 2017. Å se hvordan han har utviklet seg, hvilket ansvar han har tatt og hvordan han har løst sine oppgaver, har vært en stor glede, sier Henningsen som støtter styrets valg av Bjørnø som hans arvtaker, fullt ut.

Bjørnø forteller han har lært mye av Henningsen.

– Det er utrolig mye. Hans engasjement, folkelige åpenhet og at han er så inkluderende inspirerer meg veldig.



Selv om man aldri kan forberede seg hundre prosent på hva som venter i en slik jobb, noe blant annet denne våren har vist oss i form av utfordringene koronaviruset dro med seg, er Bjørnø klar over hvilket ansvar han har påtatt seg, og at han nå skal forvalte noe det er knyttet enorme følelser til og som betyr utrolig mye for veldig mange.



– Jeg har utrolig stor respekt overfor rollen jeg skal inn i. Men ungt, friskt pågangsmot, den enorme erfaringen og kompetansen folkene våre sitter på, samt støtten jeg har fått fra kolleger og andre i og rundt klubben gir meg trygghet når jeg nå tar fatt på jobben og skal være med å utvikle Viking Fotball videre, sier Bjørnø.



Han ser frem til å starte i sin nye jobb, og forteller at det skal bygges videre på det som allerede har blitt satt i gang i løpet av de siste årene. Klubben har blant annet et av landets beste akademier, og Vikings vei tilbake til å etablere seg i toppen av norsk fotball skal fortsatt være gjennom fokus på utvikling av lokale og regionale spillere.



Bjørnø innrømmer også at han ble overrasket da han fikk beskjed om at Henningsen ville gi seg. Enda mer overrasket ble han da spørsmålet om han selv kunne tenke seg å være kandidat til jobben kom.



– Det har vært noen helt spesielle uker. Noen lange, litt surrealistiske uker, egentlig. Nå skal jeg bruke de neste månedene godt sammen med Eirik og administrasjonen for å forberede meg så godt jeg kan til 1. september, sier han



Tusen takk, Eirik!

– Etter nesten fem år som leder i Viking, kjenner jeg med hele meg at tiden er kommet for å overlate roret på Vikingskuten til en ny kaptein, sier Eirik W. Henningsen og understreker at det ikke ligger noe dramatikk bak avgjørelsen.



I løpet av de fem årene har klubben gått gjennom store økonomiske utfordringer og en sportslig nedtur som kulminerte i nedrykk, til opprykk, cupgull og økonomisk trygghet. Rakrygget har han stått der, med skjerfet som sier «Drømmen leve» over hodet. Den evige optimisten som til slutt fikk rett. Det ble ein blåe dag.



Viking er på de aller fleste områder i en bedre situasjon enn på flere år nå. Det gir trygghet og forutsigbarhet til den videre driften. Naturligvis gjør det også avgjørelsen om å tre til side litt enklere for Henningsen.



– Jeg er veldig takknemlig for alt jeg har fått oppleve, og ikke minst stolt over det mine gode kolleger og meg har fått til, sier han og peker på kulturen som nå er i klubben som det viktigste han og hans kolleger har lyktes med gjennom disse årene.



– Denne deler alle i klubben, og den gir retning for alt vi gjør. Viking skal bety mest mulig for flest mulig.



Han sier det er rørende og motiverende å oppleve den interessen og det engasjementet det igjen er rundt klubben. Ifølge Bjørnø er det Henningsen som skal ha mye av skryten for dette.



– Den jobben Eirik har gjort med Viking de siste årene vil for alltid stå i historien. Det er mye i og rundt klubben som har forandret seg, som et gryende engasjement, en åpenhet og nærhet til byen, regionen, supportere og samarbeidsklubber. Det er virkelig noe stort i emning, sier Bjørnø og tilføyer:



– Han har bygd et lag som jeg er så heldig å få være en del av.



Rett mann

Eirik W. Henningsen er sikker på at styret nå har valgt den rette til å ta klubben videre.



– Jeg er trygg på at han med fornuft og klokskap, mot og engasjement, og ikke minst kraft og kjærlighet, vil styre Vikingskuten dit vi ønsker de kommende årene, sier han og legger til:



– At han heter Eirik og er fra Randaberg, må jo også tale til hans fordel.