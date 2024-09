Ein ulv i Dalane og ein i Åmli

Leiar av skadefellingslaget som jaktar på ulven i Dalane, Arve Aarhus slår fast at det nå er to ulvar på ferde. Ein i Dalane og ein i Åmli i Agder, skriv Dalane Tidende.

Ulvetispa i Rogaland blei observert på viltkamera seinast på fredag. Same dag blei ho også sett av ein person.

Skader på sauer i Agder starta på same tida, så nå er det to ulvar det handlar om, slår Aarhus fast.