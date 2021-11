– Hadde eg ikkje trent så mykje, hadde eg truleg ikkje levd i dag, seier Sam.

– Treninga redda livet mitt.

50-åringen blei sjuk i slutten av januar. Han fekk vondt i skuldra og drog til fastlegen. Ei blodprøve slo fast at han måtte rett på sjukehuset.

– Eg hadde CRP-nivå på 550. Det er livsfarleg, seier han.

CRP (C-reaktivt protein) viser betennelsar i kroppen. Friske personar har eit CRP-nivå som er på maks ti.

Og Sam var verkeleg sjuk. Han hadde blitt smitta av ein kjøtetande bakterie, noko som er svært sjeldan. Det oppstår berre 1–5 tilfelle per 100.000 menneske.

Bakterien gav ein infeksjon som er krevjande å behandla.

Infeksjon med kjøtetande bakterier Ekspandér faktaboks Også kjent som nekrotiserende fasciitt eller nekrotiserende bløtvevsinfeksjon (NBVI).

Infeksjonen oppstår og spreier seg svært raskt.

Kan bli livstruande i løpet av timar.

Øydelegg hud og underliggande vev som underhudsfeitt og musklar.

Ein sjelden sjukdom. Cirka 1-5 tilfelle per 100.000 menneske.

Bakterien kan komme inn i kroppen gjennom små kutt, rift eller brannsår.

Smerter, feber, frostanfall og oppkast er symptom på sjukdommen.

Behandling må skje raskt på sjukehus. Kjelde: Norsk Helseinformatikk.

Av omsyn til familien sin, ønsker ikkje Sam å ha etternamnet sitt på trykk. Han seier kona og ungane framleis er sterkt prega av hendinga i vinter.

Fekk hjartestans

Sam hamna i koma i seks dagar. Kona hans blei ringt opp av sjukehuset og fekk beskjed om at livet til mannen hennar sto i fare.

Så fekk Sam hjartestans under den første operasjonen. Men legane klarte å redda livet hans.

Sam da han var innlagt på Stavanger universitetssjukehus i januar. Han var svært sjuk og kjempa for å behalde først livet og så den høgre armen. Foto: Privat

Da det blei klart at livet var berga, starta kampen for å behalda armen hans.

Og Sam slapp å amputera.

– Dei har gjort ein kjempejobb på sjukehuset, seier han.

Angreip vevet under huda

Det er snart eitt år sidan den kjøtetande bakterien snudde opp ned på livet til Sam. Han har gått til behandling hos fysioterapeut Eva Berg for å trene seg opp igjen.

Berg seier Sam blei svært hardt ramma av sjukdommen.

– Dette er ein pasient som svevde mellom liv og død i vinter. Det er utruleg at han overlevde.

Sam og fysioterapeut Eva Berg ved Hundvåg Fysikalske Institutt i Stavanger har gjort mange, mange øvingar saman. Berg er imponert over innsatsen til Sam. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Bakterieinfeksjonen angreip vevet under huda, noko som er ein svært alvorleg tilstand. Sam måtte fjerna store deler av muskulaturen og leddkapselen i høgre skulder på grunn av dødt vev.

– Han har klart seg godt med stort pågangsmot og positiv innstilling, seier Berg.

Sam er oppteken av å halde seg i form. Han er blant anna medlem i Stavanger Bokseklubb.

Mykje muskel er borte. I staden har Sam fått eit stort arr på skuldra og nakken. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

At god form er avgjerande for framgangen han har hatt, er fysioterapeuten overtydd om.

– At Sam var godt trent før han blei sjuk, bidrog definitivt til at han er i såpass god form i dag. I tillegg har han god innsikt og forståing om trening og kropp, seier Berg.

Fleire fordelar

Ole Petter Hjelle er allmennlege og førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Noreg. Han blir ofte kalla «treningslegen», og har skrive boka «Sterk hjerne med aktiv kropp».

Han kjenner ikkje saka til Sam i detalj, men seier det å vere i god fysisk form er avgjerande for helsa vår.

Og nokon gonger er det ekstra viktig.

– Eg bruker å seie at god fysisk form er viktig gjennom heile livet. Men er det nokon gong du verkeleg vil ha ekstra gevinstar, så er det den dagen du blir sjuk, seier Hjelle.

Ole Petter Hjelle, allmennlege og førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Noreg. Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Ifølgje Hjelle vil personar i god fysisk form takle sjukdom betre på fleire nivå.

– Reint fysisk vil blant anna sår gro raskare fordi dei har betre blodsirkulasjon. Mentalt taklar dei det stresset som alvorleg sjukdom medfører på ein betre måte, seier han.

Oppfordrar til meir bevegelse

Men det er sjølvsagt ikkje slik at fysisk aktivitet er ein garanti for at ein held seg frisk for evig tid. Hjelle vil ikkje at folk får dårleg samvit for alt dei ikkje gjer.

– Eg trur vi legar må snakke meir om dei umiddelbare gevinstane man får av å vere i god fysisk form. Som at du orkar meir, får betre konsentrasjon og betre humør.

Slik kan du komme i betre form Ekspandér faktaboks All bevegelse er positivt. Du treng ikkje halde på med tradisjonell trening.

Du kan jobba i hagen, leike med ungane, ta trappa i staden for heisen, og gå til butikken i staden for å køyra bil.

Bruk beina eller sykkelen når du skal ein plass.

Finn noko du likar. Ikkje alle kan jogge, og det er heller ikkje meininga.

Beveg deg saman med nokon. Ein avtale om ein tur med ei venninne eller ein kollega er meir forpliktande enn å gå aleine. Kjelde: Ole Petter Hjelle, fastlege og førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Sam jobba som lærar i heimlandet Polen, og som røyrleggar i Noreg. Nå er han i gang med å omskolere seg til takstmann. Han kan ikkje lenger ha ein fysisk krevjande jobb.

Sam har ei klar oppmoding til andre:

– Å vere aktiv løner seg. Kanskje har du ikkje tid nå, men det kan bli for seint.