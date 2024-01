Ein demning som har fryst stansar vatnet i Figgjoelva

I Figgjoelva ved Kongeparken i Gjesdal kommune har ein demning fryst slik at vatnet i elva blei blokkert. Vass-standen på oppsida av demninga byrja å stige kraftig, og det var frykt for at det brått skulle koma store vassmengder i det smalare elveløpet ned mot Figgjo. Gravemaskinar byrja arbeidet med å leie vatnet forbi demninga i 09-tida, og det ser nå ut som situasjonen er under kontroll, seier operasjonsleiar i politiet i sørvest, Victor Fenne-Jensen. Eitt felt på E39 er stengt, fordi gravemaskinen treng eit område av vegbanen.