Ein av tre vurderer permittering

Meir enn tre av ti bedrifter i Rogaland seier at det kan bli aktuelt å permittere tilsette om kort tid, som følge av problem knytt til koronasmitte. Det seier direktør for NHO Rogaland, Tone Grindland. Det var berre i starten på pandemien, i mars 2020, at fleire bedrifter planla å permittere. Så nå hastar det med at regjeringa får lønsstøtte-ordninga på plass, seier Grindland.

