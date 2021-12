Ein av tre unge føler seg pressa til å kjøpe julegåver dei ikkje har råd til

– Du vert ganske stressa, seier Kristine Karlsen (18), som er på julehandel.

År etter år set vi nordmenn rekord i å bruke pengar på julehandelen. I fjor brukte vi 11.760 kroner kvar på julegåver.

Det er fort tre-fire straumrekningar for eit vanleg hus – på kvar og ein av oss – berre for å sette det i eit perspektiv alle snakkar om for tida.

I år er det spådd at vi vil bruke om lag like mykje på pakkar under treet.

Ei ny undersøking syner at éin av tre unge føler seg pressa til å bruke meir pengar på julegåver enn dei har råd til.

Unge føler eit stort press

30 prosent av nordmenn mellom 18 og 29 føler seg i stor eller svært stor grad pressa til å bruke meir pengar på julegåver enn dei har råd til.

Til samanlikning er det talet på 18 prosent i befolkninga generelt, og so og seie ikkje-eksisterande hjå dei over 60.

Følar du deg pressa til å bruke meir pengar på julegåver enn du har råd til? Ja, eigentleg 😖 Nei, eg gjev det eg vil i gåve 🎁 Vis resultat

Om Norstat-undersøkinga Ekspandér faktaboks Undersøkinga vart gjort av Norstat på vegne av NRK 24.-26. november. I alt vart 1038 personar spurt. Dei var representativt fordelt etter kjønn, alder og region, men ikkje inntekt.

– Det blir fort dyrt

– Folk likar jo skikkelege ting. Eg føler eg må kjøpe gåver som folk faktisk vil ha og bruke, og då vert det jo mykje dyrare, seier Karlsen.

Ho seier ho tenkjer over pengebruken sin i desember og kven ho prioriterer gåver til.

Karlsen tippar ho kjem til å bruke kring 10.000 kroner på gåver i år, altso mindre enn gjennomsnittet for nordmenn.

– Du høyrer gjerne at veninna di kjøpte gåve til mor si for so og so mykje, og so vil du på ein måte matche det, sant.

Og på same måte kan gåver innan familien legge lista litt høgt for unge.

– Om mamma brukar mykje pengar på meg so følar eg jo at eg og vil gje ho noko til mykje pengar, seier Karlsen.

Følar du deg pressa til å bruke meir pengar på julegåver enn du har råd til? Svar I alt 18-29-åringar I svært liten grad 35% 19% I liten grad 27% 29% Verken eller 20% 21% I stor grad 13% 24% I svært stor grad 5% 6% Veit ikkje 1% 1%

– Det blir veldig mange å kjøpe til

– Eg prøvar å gjere det so økonomisk som mogleg, seier Thea Rosland (19).

Tanteungar, søsken, besteforeldre, vener – lista over kven som skal få gåver kan bli lang.

– Å gje bra gåver, eventuelt eksklusive gåver, kan jo vere viktig for mange, seier ho.

Sjølv har studenten teke eit aktivt val om å ikkje handle dyre gåver. Familie og venar er innforstått med at det blir slik medan ho er student på eit budsjett.

– Men alt i verdi er ikkje pengar. Det er jo tanken som tel, seier Rosland, før ho går for å finne noko fint til besteforeldra.