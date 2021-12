Ein av fem var smitta

På julaftan, første og andre juledag, har heile 17 prosent av dei som har testa seg for koronasmitte i Haugesund, fått påvist smitte. Kommuneoverlege Jostein Helgeland, er overraske og litt uroa over det høge talet. Det betyr at mest ein av fem testar, er positive, seier han til Haugesunds avis. Og det betyr truleg at det er mykje skjult smitte i samfunnet vårt nå, seier Helgeland.