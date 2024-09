Jakob Ingebrigtsen er ein av dei best betalte friidrettsutøvarane i verda nå, seier manageren hans, Daniel Wessfeldt til VG.

– Men Jakob vel løp etter kva som passar kalenderen, ikkje kva som er best betalt. Og det er ein styrke, det får han igjen for i slutten, seier Wessfeldt.

Jakob Ingebrigtsen spring 1500 meter i finalen i Diamond League i morgon kveld.