Eigersundarane er misnøgde med politiet

Fleirtalet av eigersundarar meiner politiet viser for lite igjen i kommunen og er for dårleg bemanna. 66 prosent av dei spurde i ei meiningsmåling gjort av Dalane Tidene, meiner at politiet er for lite til stades. 20 prosent av innbyggjarane er godt nøgde.