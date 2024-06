Eigersund satte krisestab etter trehus-brannen

Ledelsen i Eigersund har satt krisestab og inviterer beboere som er berørt av brannen søndag morgen til et møte mandag kveld for å snakke om hendelsen. Et hus ble totalskadet i brannen og et annen fikk store skader i brannen i det verneverdige trehusområdet i Kirkegaten i Egersund.

Beboere i sju boliger ble evakuert.

Brannvesenet fryktet i starten at brannen skulle spre seg til hele kvartalet, men store brannmannskap hindret at brannen spredte seg videre.