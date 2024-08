Eigersund har fått dekninga tilbake

– Me er sjølvsagt leie oss for at dette har tatt 4–5 dagar, og det beklagar me sterkt.

Det skriv dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, i ein e-post til NRK.

Det var laurdag eit område rundt Varberg i Eigersund fekk problem med dekninga, på grunn av feil på ein basestasjon. Nå i kveld er feilen mellombels fiksa, melder Telenor.

Om ei veke vil fleire komponentar bli bytta ut, men dette er komponentar som må bestillast nye.